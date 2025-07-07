Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Химках

В парке «Дубки» в Химках провели соревнование по спортивному ориентированию, участниками которого стали сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина. Начался турнир с исторической лекции, приуроченной к началу Курской битвы 1943 года.

Для участников провели инструктаж, и только после него состязаниям дали старт.

«Со спортивным ориентированием я познакомился еще в студенческие годы. Для меня это мотивация заняться спортом, такой своеобразный возврат к молодости и воспоминаниям о вузе», — рассказал начальник отдела бортовых, целевых и научных комплексов научно-производственного объединения имени Лавочкина Александр Шаханов.

Организовать мероприятие помогли сотрудники спортивной школы имени Горелова.

«Совмещать историю и спорт — это не только эффективно, но и очень интересно. Через такие мероприятия мы вспоминаем важные события прошлого и мотивируем людей вести активный образ жизни», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.