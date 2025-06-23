Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Химках

Воспитанники детского сада «Калинка» городского округа Химки приняли участие в состязаниях по спортивному ориентированию. Ребята в результате турнира повысили свои навыки по нахождению на местности.

Участники турнира соревновались в определении своего местоположения с помощью тематических заданий и карточек.

«Спортивное ориентирование помогает детям развивать не только физическую выносливость и координацию, но и умение быстро принимать решения, работать в команде и ориентироваться в окружающем мире. Такие занятия формируют у ребят настойчивость и уверенность в своих силах, что очень важно для их всестороннего развития», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Подобные соревнования разного масштаба, от региональных до международных турниров, в Химках проводят регулярно.