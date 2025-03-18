Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Химках 22 марта

В лицее № 21 микрорайона Сходня 22 марта состоятся соревнования по спортивному ориентированию в закрытых помещениях. Состязания приурочены ко Дню учреждения звания Героя Российской Федерации и направлены на популяризацию патриотических ценностей среди молодежи.

В соревнованиях примут участие школьники, активные жители округа, заслуженный тренер России Александр Свирь и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Среди тех, кто удостоен звания „Герой Российской Федерации“, можно встретить не только военных, но и представителей различных профессий. Именно их подвиги вдохновляют на патриотизм и служение Родине. Сохраняя память о героях, мы укрепляем дух нации и создаем основы для нашего будущего», — отметил Алексей Федоров.

Формат состязаний предусматривает квест, в ходе которого участникам предстоит найти контрольные пункты, расположенные на территории лицея. Начало мероприятия запланировано на 10:45 по адресу: микрорайон Сходня, 2-й Чапаевский переулок, дом 3а.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что соревнования по спортивному ориентированию являются частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля прошлого года.

«Эта инициатива направлена на укрепление связи между поколениями и воспитание у молодежи уважения к истории нашей страны, ее традициям и достижениям», — отметил Сергей Малиновский.