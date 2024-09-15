Соревнования по спортивному метанию ножей провели в Подольске

В рамках VIII комплексной спартакиады Подольского городского округа организовали турнир по спортивному метанию ножей. Участниками стали 12 команд из разных районов.

В состязаниях по спортивному метанию ножей первое место заняла команда «Лаговский», участники набрали 195 баллов. Второе место завоевала команда «Львовский» со 185 баллами. Почетное третье место досталось команде «Дубровицы», заработавшей 160 баллов.

Спартакиада получила неофициальное название Олимпийские игры Подольска. Специально для состязаний округ поделили на 22 района, они соревнуются между собой по 22 видам спорта.

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