Соревнования по спортивному лазертагу прошли в Подольске
В подольском универсально-спортивном центре «Юность» состоялся открытый турнир по лазертагу среди юнармейских и военно-патриотических отрядов. Соревнования посвятили очередной годовщине начала битвы за Москву.
В соревнованиях приняли участие 36 команд из Москвы, Подмосковья, Воронежской и Калужской областей. Подольск представляли четыре команды. Турнир стал отличной возможностью для ребят проявить себя в командной игре и испытать азарт сражения.
«У них в руках автомат, на голове повязка. Задача — из тагера поразить своего соперника. У каждого три жизни. Когда в вас три раза попали, вы считаетесь деактивированными. То есть необходимо вернуться на базу, оживиться и снова бежать в бой. В центре находятся три контрольные точки, которые необходимо удержать в течение одной минуты», — объяснил задачу организатор соревнований Иван Теслюк.
Лазертаг — динамичная, командная и яркая игра для молодежи. Она не только развлекательная, но и спортивная.