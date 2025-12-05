Соревнования по спортивному лазертагу прошли в Подольске

В соревнованиях приняли участие 36 команд из Москвы, Подмосковья, Воронежской и Калужской областей. Подольск представляли четыре команды. Турнир стал отличной возможностью для ребят проявить себя в командной игре и испытать азарт сражения.

«У них в руках автомат, на голове повязка. Задача — из тагера поразить своего соперника. У каждого три жизни. Когда в вас три раза попали, вы считаетесь деактивированными. То есть необходимо вернуться на базу, оживиться и снова бежать в бой. В центре находятся три контрольные точки, которые необходимо удержать в течение одной минуты», — объяснил задачу организатор соревнований Иван Теслюк.