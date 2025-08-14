Соревнования по спортивной рыбалке прошли в Волоколамском округе

Двухдневный турнир среди людей с ограниченными возможностями состоялся в деревне Михайловское. Более 20 мужчин и женщин приехали показать свои навыки и побороться за звание лучшего рыбака.

По итогам контрольного взвешивания победителем среди женщин стала Татьяна Пимонова из Волоколамска, поймавшая карпа весом 1,35 килограмма. На втором месте — Вера Бухарова с уловом 0,7 килограмма, на третьем — Лариса Сюлева из Можайска, которая поймала рыбу весом 0,65 килограмма.

В личном зачете среди мужчин безоговорочную победу одержал Александр Поляков из Лотошино. Карп весом 8,7 килограмма стал его единственным трофеем на турнире. «Когда начал его вытаскивать, сразу стало ясно, что это будет настоящий гигант», — поделился рыбак.

Второй результат показал еще один представитель Лотошино Николай Бунин с уловом 7,8 килограмма. На третьем месте Андрей Аксенов из Волоколамска с результатом почти 3 килограмма.

Победители и призеры получили памятные кубки, медали и призы. А всех участников и болельщиков угостили вкусной ухой, сваренной на огне по особому рецепту.