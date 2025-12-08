Соревнования по спортивной гимнастике ко Дню героев Отечества прошли в Балашихе

В турнире в центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха», приняли участие около 400 молодых спортсменов из ведущих спортивных школ Москвы, Тулы, Электростали, Ногинска, Раменского, Жуковского и Луганска. Возраст гимнастов — от трех до 14 лет.

Программа соревнований состояла из двух категорий: для мальчиков и юношей — шесть дисциплин (вольные упражнения, конь‑махи, кольца, брусья, опорный прыжок, перекладина); для девочек и девушек — четыре дисциплины (женские брусья, опорный прыжок, бревно и вольные упражнения).

«Заниматься спортом важно, ведь он развивает в первую очередь дисциплину, физически укрепляет детей, делает их здоровыми. Плюс он помогает закалить характер и научиться бороться со стрессом. Выступления на соревнованиях — это определенные переживания и умение с ними справляться очень помогает в жизни. Спорт учит детей чувствовать себя увереннее», — отметил судья и тренер центра Матвей Шурыгин.

По итогам состязаний победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Каждый участник получил памятную медаль и мягкую игрушку.