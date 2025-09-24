Соревнования по спортивной аэробике прошли в Солнечногорске

В городском округе состоялись первые в этом сезоне соревнования по спортивной аэробике под названием «Берег озера Сенеж». В турнире приняли участие юные спортсменки разных возрастных групп.

Соревнования включали выступления как в индивидуальной, так и в групповой программе. В возрастной категории шесть-восемь лет золотые награды завоевали Анна Домашова и Мелания Мардирян, серебряную медаль получила Агния Гарбузняк. В группе 9-11 лет второе место заняла Кристина Корчашкина. Среди спортсменок 12-14 лет Виктория Денисова стала второй, а бронзу завоевала Татьяна Александрова.

«Поздравляем наших спортсменок с заслуженными победами! Желаем дальнейшего развития мастерства и новых достижений. Важно отметить, что сейчас молодежь активно проявляет интерес к спорту, и это не может не радовать», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме индивидуальных выступлений, юные спортсменки показали высокие результаты в соревнованиях «трио» и групповых упражнениях. По завершении соревнований победительницам и призерам были вручены медали, кубки и грамоты.