Соревнования по спидвею пройдут в Красногорске 15 и 16 февраля

В эти выходные, 15 и 16 февраля, на стадионе «Зоркий» лучшие гонщики страны поборются за звание чемпиона России в финальном этапе BAIC личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Подобные соревнования проводятся на стадионе «Зоркий» с 1995 года.

Трек в Красногорске считается одним из лучших в мире. Для самых юных болельщиков, до семи лет, и пенсионеров вход на стадион будет бесплатным.

В связи с проведением финального этапа чемпионата России по ледовому спидвею, 15 и 16 февраля, будет временно перекрыто движение автотранспорта по следующим улицам: ул. Маяковской с 10:00 до 21:00, ул. Советской с 00:00 до 21:00 и ул. Пионерской с 10:00 до 21:00.

Для удобства болельщиков будет организовано дополнительное парковочное пространство на ярмарочной площади. Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Возрастное ограничение: 0+.