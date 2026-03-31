Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Серебряных Прудах

Парк «Серебряный» в очередной раз подтвердил статус главной площадки для активного отдыха в округе. Здесь прошли ежегодные соревнования по скандинавской ходьбе «Спортивная весна».

В этом году мероприятие вышло за рамки локального турнира: на старт вышли не только местные приверженцы здорового образа жизни, но и гости из других уголков страны. Одним из самых ярких участников стал 68-летний Сергей Стрелец, прибывший из Смоленска. В Подмосковье он гостит у племянницы, и когда узнал о предстоящем старте, не раздумывая, решил принять участие.

В возрастной категории 60+ Сергей Владимирович завоевал третье место. История Сергея — это путь человека, для которого движение всегда было основой жизни.

«К пешим нагрузкам я привык еще в детстве — путь до школы был неблизким. В молодости серьезно увлекался велоспортом, даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Жизнь сложилась так, что на первом месте оказались армия, работа и семья, но спортивный азарт никуда не исчез», — поделился воспоминаниями Сергей Стрелец.

Всего участие приняли 35 человек. Возрастной диапазон участников оказался широким: самому молодому атлету едва исполнилось 30 лет, в то время как самому старшему — 74 года. В зависимости от возрастной группы спортсмены преодолели дистанции от полутора до трех километров.