Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Раменском

Всемирный день скандинавской ходьбы отметили в муниципалитете. Десятки любителей этого вида спорта собрались на стадионе «Леон-Сатурн».

Соревнования, организованные в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», начались с разминки для участников. Ее провели воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортивной школы «Раменское» из команды «Сонет-Сюита».

Затем любители скандинавской ходьбы вышли на старт. Им нужно было дважды обогнуть футбольное поле стадиона. Дистанцию удалось преодолеть всем участникам. Победителей наградили кубками и медалями.

Одна из участниц соревнований, жительница города Раменское рассказала, что занимается скандинавской ходьбой уже более десяти лет. «Затем появилась программа „Активное долголетие“, в которой я принимаю самое непосредственное участие. Благодаря ей я посещаю занятия по скандинавской ходьбе, встречаюсь с единомышленниками», — поделилась она.