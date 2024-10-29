Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Ленинском округе

Открытое первенство муниципалитета по северной ходьбе состоялось в минувшие выходные в парке «Апаринки». В мероприятии участвовало более 53 спортсменов.

Дистанции составляли два и три километра. На соревнования приехали участники из Дмитровского округа и Москвы. На старт выходили люди разного возраста, начиная с шести лет. Самому возрастному спортсмену исполнилось 87 лет.

Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации округа Ольга Перминова рассказала, что самую большую группу участников составляли члены клуба «Активное долголетие», которые популяризируют физкультуру и здоровый образ жизни среди старшего поколения.

Спортсмены и зрители получили огромный заряд позитива. Победителей наградили медалями и эмблемами Ленинского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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