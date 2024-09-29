Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Дмитрове

Соревнования по скандинавской ходьбе «Золотая скандиосень» прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Свобода» в Некрасовском поселке. В мероприятии приняли участие более 60 пенсионеров из Дмитровского и Талдомского округов.

«Командам предстояло пройти 3-километровую дистанцию, преодолевая контрольные точки и выполняя задания, за каждое из которых начислялись баллы», — рассказал один из организаторов.

Организаторы подготовили полевую кухню и обеспечили всех горячим питанием. Первое место заняла команда «Победа» из Яхромы, второе — «Осенний вальс» из клуба скандинавской ходьбы в Дмитрове и третье — «Легкая походка» из Яхромы.

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