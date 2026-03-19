Соревнования по синхронному плаванию прошли в Наро-Фоминске

Спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино стал центром притяжения для любителей водных видов спорта. Здесь прошли масштабные окружные соревнования по синхронному плаванию, объединившие 160 атлетов в возрасте от шести до 10 лет.

Организатором первенства выступила Дарья Вакурова — имя, вписанное в историю мирового спорта. Чемпионка мира и Европы уже почти десять лет посвящает себя развитию синхронного плавания в Наро-Фоминском округе. С 2016 года под ее руководством работает профессиональная школа, филиалы которой функционируют в Софьине и Селятине. Для многих ребят эти соревнования стали своеобразным «экзаменом» и первой серьезной проверкой мастерства.

«Несмотря на юный возраст участников, программа соревнований была насыщенной и технически сложной. Зрители и судейская коллегия увидели не просто плавание, а настоящие хореографические постановки. Шестилетние спортсмены наравне со старшими товарищами демонстрировали выверенную геометрию движений. Судьи особо отметили высокий уровень командного взаимодействия, которого удалось добиться тренерам школы», — отметили организаторы.

Дарья Вакурова лично наблюдала за каждым выступлением, отмечая прогресс своих подопечных. По ее словам, главная цель таких стартов — не только выявить сильнейших, но и подарить детям веру в себя, привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. Завершился турнир торжественной церемонией награждения.