Соревнования по шапочному бою пройдут в Подмосковье 4 ноября
Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья пройдет в Балашихе 4 ноября. Турнир состоится в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, в соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Для зрителей вход будет свободным.
Турнир проведут при поддержке региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу.
Мероприятие начнется в 13:00.
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Соревнования по шапочному бою пройдут в Подмосковье 4 ноября
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