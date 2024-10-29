Соревнования по шапочному бою пройдут в Подмосковье 4 ноября

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Для зрителей вход будет свободным.

Турнир проведут при поддержке региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу.

Мероприятие начнется в 13:00.