Соревнования по шапочному бою пройдут в Подмосковье 4 ноября

Фото: Медиасток.рф

Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья пройдет в Балашихе 4 ноября. Турнир состоится в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Для зрителей вход будет свободным.

Турнир проведут при поддержке региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу.

Мероприятие начнется в 13:00.

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