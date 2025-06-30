Соревнования по шахматам прошли в Пушкино

Городской парк Ивантеевки стал местом проведения шахматного турнира, собравшего любителей интеллектуальной игры разных возрастов и уровней подготовки. В турнире приняли участие 16 человек, желающих продемонстрировать свои навыки и побороться за звание сильнейшего шахматиста Ивантеевки.

Соревнования стали настоящим праздником для 12 взрослых и четырех юных участников, которые сражались за победу. Турнир проходил по швейцарской системе в девять туров. Первое место среди взрослых шахматистов занял Юрий Прудников, набравший 7,5 очков. Второе место досталось Хусену Файзиеву, на счету которого семь очков. Третье место с аналогичным результатом также завоевал Игорь Смирнов, однако он уступил Хусену Файзиеву по дополнительному показателю — коэффициенту Бухгольца.

Среди юных участников турнира лидером стал Данила Смирнов, набравший четыре очка. Второе место занял Роман Тихий с результатом 2,5 очка. Третьим призером стал Тимур Амиров, также набравший 2,5 очка, но уступивший Роману Тихому по коэффициенту Бухгольца.