Соревнования по сапсерфингу прошли в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Соревнования по сапсерфингу устроили среди воспитанников детской секции. Мероприятие провели в минувшие выходные в яхт-клубе «Сенеж» в Солнечногорске.

Попробовать себя в состязании вызвались около 20-ти юных жителей округа. Их поделили три возрастные категории. Заплывы проводили на следующих дистанциях: спринт — 100 м, технический спринт — 200 м, техническая гонка — 1000 м.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев отметил, что соревнования  устроили среди детей и подростков, занимающихся в секции МБУ «Солнечногорье». Он выразил уверенность, что все участники получили только положительные эмоции, а состязания планируется повторить еще и в августе.

Победители и призеры получили памятные медали, грамоты и кубки.

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