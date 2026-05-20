Соревнования по самбо среди школьников прошли в Солнечногорске

17 мая в Поваровской школе в Солнечногорске состоялись соревнования по демонстрационному самбо. В турнире приняли участие 30 школьников из Андреевской и Поваровской школ, а также школы № 2.

В учебных заведениях округа продолжается развитие проекта «Самбо в школу», который позволяет школьникам осваивать базовые элементы борьбы под руководством тренеров. В рамках этого направления в соревнованиях выступили ребята, которые занимаются самбо около года и уже успели освоить основные технические приемы.

Участники выполняли задания без сопротивления соперника. Судьи оценивали точность движений и качество исполнения приемов. Такой формат позволяет начинающим спортсменам безопасно закреплять навыки и отслеживать свой прогресс.

Руководитель Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области Александр Ломакин отметил значение такого подхода для подготовки детей.

«Дети соревнуются без сопротивления: они как на экзамене выполняют технические действия на оценку. В процессе тренер и родители четко понимают, насколько усвоен материал. На тренировках дети изучают технические действия: броски, повороты из положения лежа, учатся правильно падать. Это улучшает их координацию, развивает физические и морально-волевые качества. Мы создаем такие условия, чтобы им нравились занятия», — сказал он.

В трех школьных секциях округа самбо занимаются около 100 детей. Тренировки проводят профессиональные наставники, а часть воспитанников уже участвует в соревнованиях и получает призовые места.

Подобные старты по демонстрационному самбо в Солнечногорске проводятся во второй раз. Ранее школьники уже выступали в Андреевской СОШ. На базе ФОКа «Поварово» также проходили турниры по спортивному самбо для старших участников. В сентябре в округе планируют провести первенство по самбо.