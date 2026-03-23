Соревнования по самбо прошли в Воскресенске
Турнир, в котором участвовали как юноши, так и девушки, состоялся в спортивном корпусе ВСК «Химик» 21 марта. Соревнования собрали более 90 спортсменов со всей Московской области.
В церемонии торжественного открытия приняли участие руководитель местного отделения Федерации самбо Московской области Андрей Баранов, депутат окружного совета Илья Донодин и глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.
Воспитанники воскресенской «Спортивной школы по единоборствам» показали на турнире высокие результаты. Победителями турнира стали Данила Старцев, Пунхан Исмаилов, Илья Кузяев, Мурат Пашалиев, Адам Алимханов, Даниил Бубнов, Евгений Медведев, Максим Котов, Субхан Исмаилов, Олеся Сахранова и Регина Шукурова.
Серебряные награды завоевали Артем Захаров, Павел Кобельков, Дильмар Вахитов, Дмитрий Бурлаков, Тимур Шукуров и Анна Ерофеева.
Бронзовые медали получили Матвей Шленков, Марк Коробов, Илья Курапов, Владимир Плисов, Михаил Божьев, Георгий Белоусов, Хусейн Назаров, Никита Селецкий, Иван Полачев, Александр Волков, Николай Феоктистов, Ева Клокова, Мария Маханек и Екатерина Волошина.