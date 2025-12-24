Соревнования по самбо прошли в Наро-Фоминске

Организованные Военно-патриотическим клубом «Верейская Застава», связанным с духовным руководством Сергиевского прихода, и Клубом «Рубеж» при местном храмовом комплексе, турнир традиционно проходит в декабре, отдавая дань героям обороны Москвы и стойкости ее защитников зимой 1941-го года.

«Турнир привлек большое число юных самбистов, занимающихся в клубе „Верейская Застава“, которые соревновались с ребятами из других специализированных кружков и секций. Атмосферу настоящих баталий создали эмоциональные поединки, показавшие не только спортивные умения участников, но и их волю к победе, стойкость и дух товарищества», —сообщили организаторы.

Протоиерей Александр Кречетов, представитель местного духовного сообщества, лично поздравлял победителя и награждал лауреатов памятными подарками и дипломами.