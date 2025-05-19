Соревнования по рыбной ловле провел клуб школы № 4 в Шатуре

Традиционную рыбалку дважды в год проводит клуб «Отцы и дети», который существует в образовательном учреждении с 2017 года. Дети, их родители и педагоги собираются весной и осенью в неформальной обстановке, чтобы пообщаться и посостязаться в ловле рыбы.

В мероприятии приняло участие около 40 человек. Ребята, их родители, бабушки и дедушки активно закидывали удочки и внимательно следили за поплавком. Каждая семья имеет свой секрет удачной рыбалки. Например, Сергей, Виктория и Андрей Свирины собственноручно накопали червей, приготовив наживку.

«Считаю, что такой досуг помогает отвлечь детей от гаджетов, а также дает возможность провести время вместе, делая одно общее дело», — отметил глава семьи Сергей Свирин.

Главным судьей соревнований стал Сергей Платонов, которой ежегодно предоставляет школе место для рыбалки. В свое время он вырыл пруд на приусадебном участке, облагородил его и запустил рыбу. В пруду водятся лини, караси, белый амур, толстолобик и карп.

Победителями стали Юрий и Даниил Басаревы, поймавшие 97 рыб. Второе место среди ребят занял Леонид Ручкин, третье — у Авроры Миняйцевой. Лучшей рыбачкой среди мам стала Анастасия Карташова.