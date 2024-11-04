Соревнования по русскому жиму ко Дню народного единства провели в Подольске

В Подольске прошел открытый чемпионат по русскому жиму, приуроченный ко Дню народного единства. В соревновании приняли участие спортсмены от 12 лет из городского округа и Мытищ.

Спортсмены продемонстрировали силы в различных номинациях, в том числе среди юношей 15-17 лет в весе до 40 килограммов, мужчин в весе от 50 до 100 килограммов и женщин в весе от 25 до 35 килограммов.

Призеры получили медали и кубки от комитета по физической культуре и спорта, а также ценные подарки от спонсоров.

Русский жим — силовой вид спорта, в котором участники поднимают фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Первые соревнования прошли к 2000 году. Их приурочили к 55-летию Дня Победы.

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