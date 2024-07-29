Соревнования по рубке шашкой пройдут в Павловском Посаде

Открытые соревнования по рубке шашкой «Казарла» пройдут в Павловском Посаде 24 августа. Их посвятят памяти Героя Российской Федерации атамана Юрия Мизерного.

На соревнованиях выступят спортсмены из Федерации рубки шашкой «Казарла» в четырех возрастных категориях. Главным судьей состязаний станет Сергей Сиротин. Также в этот день для спортсменов пройдут квалификационные экзамены на категории У-6 и У-5.

Гостей праздника ждут вкусные угощения, детские состязания «Казачий рубеж», стрельба из лука и метание ножей.

Мероприятие пройдет на территории казачьего клуба имени Дмитрия Донского по адресу: Павловский Посад, улица Городковская, дом № 112а. Регистрация участников соревнований будет проходить до 23 августа включительно по электронной почте Sorokin.p@cdek.ru или по телефону: +7 (985) 319-05-13.

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