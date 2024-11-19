Соревнования по робототехнике прошли в Старой Купавне

На базе Центра образования «Старокупавинский лицей» состоялись соревнования по робототехнике. Ребята создавали роботов, которые могут сражаться друг с другом, как при помощи программы, так и под управлением человека.

Мероприятие собрало юные и талантливые умы из всех уголков Богородского округа. Каждая команда представила свои работы, созданные благодаря усердной подготовке и креативному подходу.

Соревнования были разбиты на две основные номинации: робофайт и сумо. Модели роботов продемонстрировали высокий уровень развития инженерных и интеллектуальных способностей у ребят.

Проведение таких соревнований уже стало традицией и проходит не первый год в Богородском округе. Они проводятся с целью формирования у ребят интереса к инженерным профессиям и, в частности, к робототехнике. В школах муниципалитета созданы и работают кружки по робототехнике, для подготовки и создания новых проектов.

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