Соревнования по радиоспорту прошли в Наро-Фоминске

Юные радиолюбители из нескольких регионов России собрались в средней школе № 7. Традиционные соревнования стали значительным событием для многих ребят, увлекающихся техникой и телекоммуникациями.

Участники состязались в трех возрастных группах: от младших школьников до подросткового возраста и даже среди молодых людей до 21 года включительно. На старт турнира вышли 64 радиолюбителя из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Ростова Великого.

Юные радисты демонстрировали свое мастерство в приеме и передаче радиограмм, а также выполняли специальные задания на компьютере.

Радиоспорт популярен среди подростков, поскольку удачно сочетает в себе техническое творчество и спортивный азарт. Он помогает развить важные навыки, полезные для будущих инженеров, программистов и специалистов связи. Такие состязания позволяют ребятам осваивать новые технологии, знакомят их с основами электроники и программирования, развивают внимание, скорость реакции и аналитическое мышление.