Соревнования по практической стрельбе пройдут в Балашихе 4 октября

​В Балашихе 4 октября проведут Открытое первенство Московской области и Кубок Московской области по пневматическому пистолету и пневматическому карабину. Мероприятие пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Согласно программе, в 7:30 начнется регистрация участников, с 9:00 до 13:00 пройдут соревнования первой смены, в 13:10 запланирована торжественная церемония открытия, а с 14:00 до 18:00 выступят спортсмены второй смены. Завершится день в 19:00 церемонией награждения победителей и призеров.

За звание лучших стрелков поборются спортсмены разных возрастных категорий. В первенстве примут участие юные стрелки от 11 до 15 лет, а на Кубке Московской области свои навыки продемонстрируют мужчины и женщины старше 16 лет.

Среди участников будут лучшие спортсмены страны, включая членов сборных России и Московской области.

С 2024 года первенство Московской области носит имя старшего лейтенанта спецназа Росгвардии Александра Потапова, посмертно удостоенного звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в рамках специальной военной операции. В качестве почетных гостей спортивный праздник посетят бойцы Центра специального назначения «Витязь».

«Дорогие спортсмены! Вам предстоит продемонстрировать результат долгих часов тренировок. Пусть ваш разум будет ясен, руки — тверды, а сердце — спокойно. Не думайте о результате, думайте о процессе. Сосредоточьтесь на каждом выстреле, доверьтесь себе и своей подготовке. Желаем вам честной борьбы и попадания в „альфу“», — отметил главный тренер по пневматическому оружию Московской области Александр Тарасов.