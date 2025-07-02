Соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в Подольске

В Подольске на стадионе "Пламя" стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Торжественная церемония открытия собрала представителей правительства Подмосковья, профильных ведомств и организаций.

Приветственное слово заместителя главы МЧС России Вячеслава Бутко зачитал заместитель начальника управления политической и воспитательной работы ведомства Александр Гусев.

«Сегодня на стадионе „Пламя“ в Подольске собрались лучшие команды МЧС России Центрального федерального округа, чтобы в честной борьбе доказать свое мастерство. Пожарно-спасательный спорт — это не просто соревнования, это школа мужества и отработка навыков, спасающих жизни», — говорится в обращении.

Участники почтили минутой молчания память Владимира Яблочкина — наставника сборной Московской области, который ушел из жизни 28 мая. Именно его усилиями в регионе создавалась современная инфраструктура для развития этого вида спорта.

«Вы демонстрируете все, чего смогли добиться на тренировках: силу, мастерство и настоящую командную борьбу. Желаем вам успеха, настойчивости и твердости духа! Пусть каждый из вас проявит свой лучший результат», — отметил президент Федерации пожарно-спасательного спорта России Сергей Кудинов.

В первые соревновательные дни около 500 участников продемонстрировали навыки боевого развертывания, а впереди их ждут забеги пожарной эстафеты.