Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Видном

Ежегодные состязания среди добровольных пожарных формирований состоялись на базе 28-й пожарно-спасательной части. Команды боролись в дисциплинах «Боевое развертывание» и «Пожарная эстафета».

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Сергей Дежкин отметил, что соревнования стали доброй традицией и с каждым годом привлекают все больше участников. Добровольцы продемонстрировали слаженность действий и отработали навыки работы с пожарно-техническим вооружением и средствами тушения.

Первое место заняла команда добровольного пожарного формирования учреждения «ДорСервис», второе — «Адмирал-МО», третье — «Сантехкомплект».

Организаторами выступили Сергей Дежкин, начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Александр Коврижных и администрация округа. Победители и призеры получили грамоты, медали и кубки главы муниципалитета.