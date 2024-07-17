Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Подольске

Фото: Медиасток.рф

Стадион «Пламя» в Подольске стал площадкой соревнований по пожарно-спасательному спорту. Участие в них приняли 15 лучших команд спецуправлений МЧС из центральных регионов страны.

Гостями состязаний стали замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов и глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В муниципалитет приехали сборные из Московской, Саратовской, Самарской, Владимирской и Архангельской областей, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. Главный судья соревнований Олег Романычев рассказал, что соревновния проводились с течение трех дней. Сильнейших выявили в пяти дисциплинах.

Лучшая команда выступит в финале всероссийских состязаний памяти генерал-майора Валерия Кишкурно в Санкт- Петербурге.

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