Соревнования по подводному спорту прошли в Серпухове

Серпухов впервые стал площадкой для проведения соревнований по апноэ в Московской области. Это уникальный вид подводного спорта, где участники преодолевают под водой большие дистанции и задерживают дыхание на рекордное время, не используя дополнительное оборудование.

В этом году в соревнованиях приняли участие 16 сильнейших спортсменов из Московской области и города Рязань. Они соревновались в трех дисциплинах динамического апноэ, показывая высокое мастерство и волю к победе.

Так, Максим Миронов занял первое место в апноэ-динамическом в ластах среди мужчин, Елена Морозова из Серпухова стала второй в апноэ-динамическом в классических ластах с результатом 112,5 метра, а Екатерина Кантонистая не просто победила в апноэ-динамическом в ластах, но и взяла первое место в апноэ-статическом — двух дисциплинах, требующих высочайшей концентрации и физической подготовки.