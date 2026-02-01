Соревнования по подводно-исследовательскому спорту провели в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуеве завершился отборочный этап чемпионата IFURS по подводно-исследовательскому спорту. Участниками стали более 100 спортсменов из разных регионов России.
Состязания прошли 31 января на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Спортсмены из Московской и Владимирской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Твери соревновались в нескольких возрастных группах.
Участники выполняли сложные подводные задания, которые имитируют реальные поисковые работы. Каждая секунда могла стать решающей, поэтому требовались сосредоточенность и скорость.
«Такие соревнования важны для развития молодежного спорта и популяризации подводных исследований», — отметила первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова.
Победители регионального этапа представят свои регионы на всероссийском финале в Санкт-Петербурге.