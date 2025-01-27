Сегодня 12:56 Соревнования по подтягиванию ко Дню студента прошли в Воскресенске Фото: МЦ «Олимпиец»
Соревнования по подтягиванию «Зачетный спорт» прошли в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. В них приняли участие студенты, которые посещают тренажерный зал.
Участники не только стремились показать наилучший результат, но и поддерживали друг друга. Первое место заняли Ваграм Акобян и Артем Смирнов, выполнив по 25 подтягиваний. На втором — Артем Иванов и Иван Башкин, которые подтянулись 19 раз. Третье место завоевал Александр Сафронов, поднявшись на перекладине 17 раз.
Ранее губернатор Московской области
Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Сегодня 15:26 Лауреатов областного художественного конкурса наградили в Солнечногорске
Сегодня 15:25 «Из детей делают идиотов». Экс-премьер Украины Азаров оценил уровень образования в стране
Сегодня 15:23 Более половины украинцев поддержали переговоры с Россией
Сегодня 15:19 Глава Приднестровья Красносельский назвал срок возобновления прокачки газа
Сегодня 15:18 Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина
Сегодня 15:16 Новую поликлинику на 450 посещений в смену открыли в Хотькове Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте