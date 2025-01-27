Соревнования по подтягиванию ко Дню студента прошли в Воскресенске

Соревнования по подтягиванию «Зачетный спорт» прошли в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. В них приняли участие студенты, которые посещают тренажерный зал.

Участники не только стремились показать наилучший результат, но и поддерживали друг друга. Первое место заняли Ваграм Акобян и Артем Смирнов, выполнив по 25 подтягиваний. На втором — Артем Иванов и Иван Башкин, которые подтянулись 19 раз. Третье место завоевал Александр Сафронов, поднявшись на перекладине 17 раз.

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