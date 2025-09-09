Соревнования по подъему штанги пройдут в Раменском 12 сентября

Турнир по строгому подъему штанги на бицепс начнется в 10:00 утра в Молодежно-подростковом клубе «Атлет». Мероприятие состоится при поддержке Раменского молодежного центра.

Каждый атлет сможет продемонстрировать свою силу, мастерство в жиме штанги и стремление к победе, соревнуясь в двух возрастных категориях. Главным испытанием мероприятия станет состязание по строгому подъему штанги на бицепс. Эта дисциплина требует не только стойкости и энергии, но и максимальной концентрации, правильной техники, а также железной выдержки.

Приглашаются к участию в состязаниях юноши от 14 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше. Спортсмены смогут померяться силами в трех весовых категориях. Обязательным условием для допуска к соревнованиям поо подъему штанги является наличие медицинской справки с визой врача о допуске к занятиям спортом.

Желающие принять участие в турнире должны подать заявки. Соревнования организованы с целью популяризации силовых видов спорта среди молодежи, укрепления здорового образа жизни и развития спортивного духа.

Строгий подъем штанги на бицепс — это спортивная дисциплина, при которой штангу поднимают, стоя у стенки, строго за счет сгибания рук в локтевом суставе. При этом нужно не отрывать от стены спину и ягодицы и поднимать вес только за счет силы рук, без помощи ног и других частей тела.

