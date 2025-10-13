Соревнования по плаванию за Кубок главы округа прошли в Серпухове
В честь празднования 686-летия Серпухова во Дворце спорта «Надежда» состоялись зрелищные соревнования по плаванию. Лучшие спортсмены города 12 октября поборолись за Кубок главы.
Программа соревнований включила спринт на 50 метров вольным стилем, комплексное плавание на 100 метров, а также динамичную гонку в ластах.
По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды. Ребятам вручили медали, почетные грамоты и ценные призы, предоставленные партией «Единая Россия».
Организаторы отметили, что соревнования прошли в атмосфере здоровой конкуренции и спортивного азарта, став ярким событием в честь юбилея города.
Такие мероприятия не только выявляют сильнейших спортсменов, но и вдохновляют жителей на ведение активного образа жизни, способствуя дальнейшему развитию плавания в городском округе Серпухов.
