Соревнования по плаванию за Кубок главы округа прошли в Серпухове

В честь празднования 686-летия Серпухова во Дворце спорта «Надежда» состоялись зрелищные соревнования по плаванию. Лучшие спортсмены города 12 октября поборолись за Кубок главы.

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды. Ребятам вручили медали, почетные грамоты и ценные призы, предоставленные партией «Единая Россия».

Программа соревнований включила спринт на 50 метров вольным стилем, комплексное плавание на 100 метров, а также динамичную гонку в ластах.

Организаторы отметили, что соревнования прошли в атмосфере здоровой конкуренции и спортивного азарта, став ярким событием в честь юбилея города.

Такие мероприятия не только выявляют сильнейших спортсменов, но и вдохновляют жителей на ведение активного образа жизни, способствуя дальнейшему развитию плавания в городском округе Серпухов.