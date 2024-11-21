Соревнования по плаванию среди ветеранов СВО со всей России прошли в Истре

Городской округ Истра стал площадкой для уникального турнира по плаванию «Кубок СВОих», который проводился среди ветеранов и участников боевых действий специальной военной операции. В состязаниях приняли участие более 60 ветеранов из различных российских регионов.

Ветеран СВО Дмитрий Гурьев, участник турнира из округа Истра, отметил, что решил участвовать в Кубке, зная о присутствии своих боевых товарищей. Ему было приятно встретиться с героями, имеющими значительный боевой опыт, и услышать их истории. Он добавил, что это событие имеет важное значение для многих, так как может стать не только соревнованием, но и возможностью пройти реабилитацию и поддержать здоровье, что способствует повышению боевого духа участников.

В программу турнира вошли заплывы на 50 метров вольным стилем, как в абсолютной категории, так и среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По результатам соревнований определили восемь сильнейших пловцов в каждой категории, которые получили специальные награды, в то время как все участники были отмечены памятными призами.

Алексей Романов, заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества», подчеркнул важность спорта для социальной адаптации ветеранов. Он рассказал о том, что организация различных спортивных мероприятий, включая первый турнир по плаванию в Подмосковье, способствует социализации людей, возвращающихся из зоны боевых действий.

Кроме того, он отметил наличие реабилитационных курсов по плаванию для тех, кто получил тяжёлые ранения, и подчеркнул, что соревнования помогают определить направления дальнейшей работы по поддержке ветеранов СВО.

Турнир «Кубок СВОих» прошел 21 ноября в спортивном центре «Арена-Истра». Соревнования соответствовали целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».