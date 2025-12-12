Соревнования по плаванию среди спортсменов с ОВЗ прошли в Подольске

Мероприятие состоялось в универсальном спортивном центре «Юность» к Международному дню инвалидов. В турнире приняли участие 27 человек.

Заместитель главы городского округа Вадим Буров отметил упорство и силу духа участников Климовской местной организации Всероссийского общества инвалидов. «Спасибо, что вы есть, спасибо, что пропагандируете спорт, за то, что им занимаетесь, на вас можно только равняться», — обратился к участникам Вадим Буров.

Председатель Климовской местной организации ВОИ Алексей Сомсиков рассказал, что такие соревнования в «Юности» проводятся на постоянной основе. Кроме того, тут организуют и фестиваль Московской области по плаванию среди инвалидов.

Светлана Езепчик имеет ограничения по здоровью, но это не мешает женщине активно заниматься плаванием два раза в неделю. «Мне это полезно, когда поплаваю — все мышцы, все суставы расслабляются, и жизнь хороша», — поделилась Светлана. На соревнованиях она пополнила свою коллекцию наград, заняв второе место.

Победителям и призерам вручили грамоты и подарки к Новому году. Декабрь — насыщенный месяц в Климовской местной организации, уже 13 декабря пройдут соревнования по настольной игре Джакколо.