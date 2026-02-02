Соревнования по плаванию прошли во Фрязине

В рамках турнира спортсмены соревновались на классических для брасса дистанциях — 50 и 100 метров. Кроме того, для определения наиболее универсальных пловцов была предусмотрена дисциплина комплексного плавания на 100 метров, где участники смогли проявить свои навыки во всех четырех стилях. Состязания проходили по строгой системе, учитывающей возраст и пол участников. Пловцы были разделены на пять возрастных групп. Победители и призеры определялись по итогам показанных результатов на каждой дистанции.

Ряд пловцов успешно выполнили нормативы спортивных разрядов.