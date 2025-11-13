Соревнования по плаванию прошли в Лыткарине

Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» развернулась битва на водной глади — прошли областные соревнования по плаванию, собравшие под одной крышей более 200 юных спортсменов со всего Подмосковья. Турнир объединил пловцов из таких городов, как Раменское, Жуковский, Люберцы, Ивантеевка, а также юных атлетов из столицы.

Их мастерство, скорость и выносливость превратили бассейн «Арены Лыткарино» в арену напряженной борьбы. Самые юные пловцы, родившиеся в 2015–2017 годах, преодолевали 50- и 100-метровые отрезки. Они продемонстрировали свое мастерство, проплывая баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем, а также в комплексном плавании.

«Для более опытных спортсменов, 2014 года рождения и старше, вызовы были серьезнее. Им предстояло справиться с дистанциями, достигающими 400 метров. В программе были заплывы на 100 метров баттерфляем, 200 метров на спине, 100-метровый брасс, 200-метровый вольный стиль и 400-метровое комплексное плавание. Одной из ключевых и особо мотивирующих особенностей турнира стала возможность для спортсменов выполнить нормативы на присвоение юношеских и взрослых спортивных разрядов», — сообщили Во Дворце спорта.

В общей сложности на соревнованиях было разыграно около 60 комплектов медалей. Большую их часть завоевали спортсмены Лыткарина.