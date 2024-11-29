Соревнования по плаванию прошли в Красногорске
Более 120 спортсменов приняли участие в соревнованиях в бассейне «Зоркий». Мероприятие было организовано с целью популяризации плавания и выявления подготовленности юных пловцов.
Воспитанники бассейна «Зоркий» приняли участие в соревновании «Юный спортсмен». Они боролись за победу в пяти возрастных категориях среди мальчиков и девочек.
Победителей и призеров наградили медалями и дипломами.
Участники соревнований показали свои навыки и приложили усилия, чтобы достичь победы.
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