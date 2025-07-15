Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут в Солнечногорске

Ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде «Сенежская миля» состоятся 27 июля. Заплыв будет приурочен к празднованию Дня Военно-Морского флота.

Участники смогут выбрать дистанцию по силам: юные пловцы от 10 до 13 лет проплывут 200 метров, а взрослые участники — 1300. Также впервые совершеннолетние спортсмены смогут поучаствовать в командной эстафете 4×200 метров.

«День ВМФ имеет много добрых традиций, и одна из них — „Сенежская миля“ в Солнечногорске. Из года в год в этот праздник взрослые и дети с удовольствием проплывают по акватории „жемчужины Подмосковья“ во славу наших моряков, их мужества, верности Родине», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Регистрация начнется в 8 утра, а в 9:00 состоится торжественное открытие соревнований. Заплывы пройдут в следующем порядке: в 9:10 стартуют женщины на 1300 метров, в 9:50 — мужчины на эту же дистанцию, в 10:30 — дети на 200 метров, а в 11:00 — эстафета. Награждение победителей запланировано на 11:30.

Все финишировавшие получат памятные медали, а победителей ждут специальные призы. Предварительная регистрация возможна по ссылке.

Количество мест ограничено в целях обеспечения безопасности. При регистрации необходимо иметь медицинскую справку, а несовершеннолетним — присутствие родителя или письменное согласие.