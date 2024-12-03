Соревнования по плаванию «Кубок Ивана Гирева» прошли в Ленинском округе

Турнир был организован на базе спортивного комплекса «Дельфин». После соревнований для участников устроили автограф-сессию с призером Олимпиады Иваном Гиревым.

Соревнования собрали 180 спортсменов, самому молодому из которых исполнилось четыре с половиной года. Пловцы состязались в четырех возрастных категориях.

Лучшими в младшей возрастной группе стали Александра Щербакова и Глеб Евтюхин. Победу в своих категориях одержали Александр Ищенко, Глеб Настас, Виктор Докучаев, Ирина Щербакова, Инесса Якимовец и Дарья Пенькова. Спортсменов наградили грамотами, кубками и ценными призами. Кроме того, на турнире более 130 воспитанников «Дельфина» выполнили нормативы юношеских, а еще 15 — взрослых разрядов.

Директор спортивного комплекса Гульнара Романадзе выразила уверенность, что благодаря примеру чемпионов и призеров другие юные спортсмены так же будут стремиться к высоким достижениям.

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