Соревнования по плаванию для ветеранов СВО проведут в Истре 21 ноября

Руководители «Академии плавания» и филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Андрей Арбузов и Ольга Ермакова приняли решение провести соревнования по плаванию для ветеранов специальной военной операции. Состязания пройдут 21 ноября.

Ожидается участие около 50 ветеранов СВО из Московской области и пяти соседних регионов. Ольга Ермакова отметила, что фонд активно помогает ветеранам в реабилитации и способствует их вовлечению в спорт, включая паралимпийские дисциплины.

По ее словам, когда Андрей Арбузов предложил организовать такие соревнования, фонд спонтанно его поддержал. Она подчеркнула, что уникальность данного мероприятия заключается в том, что участниками станут не профессиональные спортсмены, а любители. Это создаст прекрасную возможность для участников преодолеть себя, встретиться с боевыми товарищами и получить заряд положительных эмоций.

Участникам соревнования предложат дистанцию в 50 метров свободным стилем, с акцентом на ветеранов с инвалидностью, для которых предусмотрен отдельный заплыв.

Андрей Арбузов добавил, что плавание является эффективным средством реабилитации для бойцов, переживших ранения.

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