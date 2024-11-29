Соревнования по плаванию для спортсменов с ОВЗ прошли в Ногинске

Соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в Ногинске. В турнире приняли участие несколько десятков спортсменов.

Каждому предстояло преодолеть дистанцию в 50 метров различными способами плавания.

Среди безусловных лидеров среди мужчин — Владимир Павлов. Он победил в плавании вольным стилем и брассом. На дистанции 50 метров кролем ему уступили Петр Крамаренко и Александр Гузняев, занявшие соответственно второе и третье место.

На той же дистанции, только брассом, он опередил Григория Зеленцова, взявшего серебро и Владимира Руденко — бронза. Заплыв на дистанции 50 метров на спине завершился победой Анатолия Каменкова. Вторым финишировал Александр Горский. Лучшей в брассе среди женщин стала Дарья Ушакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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