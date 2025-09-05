Соревнования по пятиборью среди спасателей пройдут в Ногинске

С 8 по 12 сентября на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдут соревнования по пятиборью среди работников «Мособлпожспаса». Главная цель — определить лучших специалистов и повысить уровень подготовки команд.

Участники будут отрабатывать навыки поисково-спасательных и аварийных работ, учиться использовать современное оборудование и обмениваться опытом. Соревнования разделили на несколько этапов.

«Для оценки физической и профессиональной подготовки спасателей подготовлены пять дистанций с многочисленными препятствиями, опасными явлениями и ситуациями, типичными для реальных аварий и катастроф. Основные этапы соревнований включают в себя: „Поисково-спасательные работы в условиях природных катастроф“, „Ликвидация последствий техногенных аварий“, „Спасательные операции на акватории“, „Кросс-эстафета и силовые упражнения“, „Ночные поисковые работы в экстремальных условиях“», — подчеркнул заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако.

Судьи оценят физическую форму участников, умение работать с аварийно-спасательным инструментом и альпинистским снаряжением. Победит команда, которая пройдет все задания быстрее и с минимальным количеством штрафов.