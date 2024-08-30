Соревнования по пятиборью среди подмосковных спасателей прошли в Ногинске

Торжественное закрытие соревнований по пятиборью спасателей Госучреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» состоялось на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Испытания помогли укрепить моральный дух и физическую подготовку, а также уверенность спасателей в собственных силах.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов отметил, что эти соревнования положительно сказались на развитии профессиональных навыков спасателей. Участники в течение пяти дней выполняли различные испытания на комплексных дистанциях, моделируя ситуации, максимально приближенные к реальным чрезвычайным происшествиям. Они эвакуировали пострадавших с высоты, из завалов, колодцев и других труднодоступных мест, а также спасали людей из огня и транспортных средств, попавших в ДТП на автодорогах и железной дороге.

Спасатели искали пропавших в природных условиях и оказывали помощь тем, кто оказался в бедственном положении на воде. Участники продемонстрировали свои физические возможности в комплексном силовом упражнении и кроссе. Он подчеркнул, что конкурс был отличной возможностью еще раз доказать себе и окружающим, что выбранная ими профессия действительно благородна.

В командном зачете победу одержали спасатели территориального управления № 9, на втором месте оказалась сборная команда территориального управления № 10, а бронзу завоевали представители территориального управления № 3.

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