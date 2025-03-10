Соревнования по настольному теннису среди школьников прошли в Балашихе

В универсальном спортивном комплексе «Метеор» состоялся финал Президентских игр школьников по настольному теннису. Прошедшие в рамках партпроекта «Детский спорт» соревнования собрали более 250 участников из 32 школ Балашихи.

Юных спортсменов поприветствовал координатор партпроекта «Детский спорт» Евгений Николаев.

«Президентские игры — это не просто соревнования, а отличная возможность для ребят проявить себя, показать свои спортивные навыки и получить незабываемые эмоции. Уровень подготовки школьников из Балашихи очень высок, и я уверен, что многие из них добьются значительных успехов в спорте», — отметил он.

Среди девушек 2008–2009 годов рождения победу одержали участницы из школы № 16. Второе место заняла команда из гимназии № 2, а третье место разделили игроки из гимназии № 1 и школы № 4. В категории девушек 2010–2011 годов рождения первенство завоевали спортсменки из гимназии № 2, второе место у участниц из гимназии № 11, а третье досталось игрокам из гимназии № 3 и школы № 12.

Среди юношей старшего возраста победила команда из школы № 3, на втором месте оказались ребята из гимназии № 11, а третье место разделили участники из Балашихинского лицея и школы № 30. Среди игроков младшего возраста лучшими стали спортсмены из школы № 26, которые в финальной игре обыграли команду Балашихинского лицея. Третье место досталось ученикам школы № 7 и школы № 16.