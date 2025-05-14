Соревнования по настольному теннису прошли во Фрязине

В округе прошли соревнования по настольному теннису, собравшие спортсменов со всего Подмосковья. Победителями турнира стали местные жители — Станислав Козлов и Максим Золотков.

Турнир, проходивший во Фрязине, привлек внимание 72 участников из различных городов Московской области, включая Балашиху, Ивантеевку и Королев. Участники были разделены на три лиги, сформированные в зависимости от их уровня подготовки — от опытных профессионалов до начинающих игроков.

«Мы регулярно организуем крупные турниры по настольному теннису. В этот раз провели соревнования в парном разряде, где играют две команды по два человека. Такой формат турнира особенно популярен, так как позволяет выступать семьям или друзьям, что привлекает начинающих игроков и способствует популяризации настольного тенниса в регионе», — поделился организатор турнира Алексей Пасынков.