Соревнования по настольному теннису прошли в Воскресенске

Мероприятие «Зимний турнир» состоялось 31 января в доме культуры деревни Ратчино. Оно собрало любителей спорта всех возрастов.

В соревнованиях участвовали спортсмены-любители с различным уровнем подготовки.

На церемонии открытия депутат округа Илья Донодин и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура пожелали участникам интересной и упорной борьбы. Атмосфера турнира была одновременно напряженной и дружеской. Зрители наблюдали за стремительными розыгрышами, точными ударами и тактическими находками теннисистов.

По итогам состязаний первое место занял Олег Федоров. На второй позиции оказался Дмитрий Антипов, а третье место разделили Игорь Хворов и Лариса Плантова. Михаил Зубков был отмечен специальной грамотой «За волю к победе».

Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений».