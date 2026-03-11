Соревнования по настольному теннису прошли в Подольске

Состязания среди студентов средне-профессионального и высшего образования состоялись в спортивном зале дворца культуры «Октябрь». Всего за звание лучших боролись 19 команд.

Грамоты, медали и кубки от Комитета по физической культуре и спорту нашли своих героев. Результаты игры среди юношей: первое место у Подольского социально-спортивного колледжа, второе — у образовательного учреждения «Московия», третье — у Подольского колледжа имени Алексея Никулина.

Девушки также показали отличные результаты. Медаль получил Подольский колледж имени Алексея Никулина, серебро — Многопрофильный колледж № 1, а бронзу — Подольский социальной-спортивный колледж.

Также 18 марта ребят ждут очередные состязания по баскетболу. Они пройдут в рамках универсиады. Ранее молодое поколение Подольска приняло участие в боулинге.