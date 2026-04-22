Соревнования по настольному теннису прошли в Лобне

Турнир по настольному теннису посвятили 65-летнему юбилею исторического полета Юрия Гагарина в космос. Среди участников соревнований были команда главы округа, депутаты, сотрудники городских предприятий, учителя, работники культуры и представители общественных организаций.

Первая ракетка турнира, глава Лобни Анна Кротова отлично провела свою партию, задав тон соревнованиям. Более пятидесяти участников разного возраста и уровня подготовки твердо решили не отставать. Теннисисты постарались продемонстрировать все свои возможности и показать зрелищную и динамичную игру.

«Я — спортивный человек и такие мероприятия не пропускаю. Тем более, в настольный теннис играю уже очень давно. Это мой принцип жизни, я люблю заниматься спортом. Это мне добавляет радости, тонуса, я чувствую себя молодым», — поделился сотрудник аэропорта Михаил Панов.

Участники не только показали высокий уровень техники, умение контролировать мяч и понимание тактики игры, но и посоревновались в творческом конкурсе на лучшее название команды. Победу одержала «Космическая теннисея», которая и получила абонемент на посещение недавно открывшегося в округе бассейна «Флагман», чтобы поддержать спортивную форму и успешно подготовиться к предстоящим сражениям на многочисленных спортивных площадках Лобни.